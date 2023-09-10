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Украина впервые получила американское ядерное топливо: почему это важно

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получила первую партию американского ядерного топлива. Таким образом Украина сделала шаг для окончания российской монополии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что 10 сентября "Энергоатом" впервые получил топливо из США для 440-х реакторов. Ядерное топливо было произведено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами.

"Дальше будем работать, чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами", - добавил Галущенко.

Стоит отметить, что топливо Westinghouse Electric Company Украина планировала получить в 2025 году, но из-за войны процесс ускорился. Таким образом "Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Санкции против РФ

Напомним, Украина уже долгое время призывает мировых лидеров ввести санкции против энергосектора России. В частности, против "Росатома" и его руководителей.

К примеру, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России и включить в него "Росатом".

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Герман ГалущенкоЭнергоатом