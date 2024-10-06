Україна вперше в історії завоювала бронзові нагороди футзального Мундіалю

Чемпіонат світу-2024, матч за 3-тє місце

Україна – Франція – 7:1

Голи: Чернявський, 10:20, Зварич, 21:06, Жук, 26:55, 27:39, Абакшин, 29:20, 29:39, 32:50 – Саадауї, 22:10

Після обережного старту команди обмінялися моментами в районі 5-ї хвилини. З пострілом Семенченка впорався Гаррос. а потім Сухов виявився на висоті після удару Мухудіна. Згодом Чернявський після розіграшу кутового відправив м'яч далеко в зал.

Виявилося, що українець пристрілювався. Ледь не в наступній атаці збірна України вийшла вперед. Корсун витягнув на себе голкіпера та відкинув під удар партнеру. Чернявський потужним ударом повз кількох суперників відправив м'яч у сітку воріт французів.

До перерви "синьо-жовті" змарнували ще кілька нагод. Зокрема, Абакшин проштовхнув м'яч у стійку, а на добиванні пробив над воротами. Далі Гаррос врятував Францію після пострілу Корсуна. А на останній хвилині після гармати Семенченка м'яч облизнув поперечину.

Другий тайм розпочався з небезпечних атак "триколірних". Наприклад, Саадауї з перспективної позиції не влучив у рамку. Натомість підопічні Олександра Косенка організували блискавичну атаку, Семенченко подав від правого краю, а Зварич головою переправив м'яч за лінію.

Утім, збірна Франції доволі швидко один гол відквитала зусиллями Саадауї в контратаці. Розпочалася гра на зустрічних курсах, до якої більш готовими виявилися "синьо-жовті". Змінив перебіг подій Жук, оформивши впродовж хвилини дубль: розвернувся і класно пробив у кут у першому епізоді, а в другому – зіграв на добиванні, коли Гаррос відбив перед собою.

"Триколірні" випустили п'ятого польового та полетіли вперед. Україна витримала кілька гострих атак французьких футзалістів, а також була готовою миттєво атакувати. Так ще одним героєм збірної Косенка став Абакшин. Він тричі (!) після перехоплень біля власних воріт влучно відправив м'яч у порожню рамку суперників, довівши рахунок до 7:1.

Після такої гольової феєрії збірна України фінальні хвилини провела холоднокровно. Цифри на табло більше не змінилися, але й цієї переваги було достатньо для історичного досягнення "синьо-жовтих". Українські футзалісти вперше за час виступів на чемпіонатах світу завоювали нагороди Мундіалю.