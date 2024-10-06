Украина впервые в истории завоевала бронзовые награды футзального Мундиаля

Чемпионат мира-2024, матч за 3-е место

Украина – Франция – 7:1

Голы: Чернявский, 10:20, Зварыч, 21:06, Жук, 26:55, 27:39, Абакшин, 29:20, 29:39, 32:50 – Саадауи, 22:10

После осторожного старта команды обменялись моментами в районе 5-й минуты. С выстрелом Семенченко справился Гаррос. а затем Сухов оказался на высоте после удара Мухудина. Впоследствии Чернявский после розыгрыша углового отправил мяч далеко в зал.

Оказалось, что украинец пристреливался. Едва ли не в следующей атаке сборная Украины вышла вперед. Корсун вытащил на себя голкипера и сбросил под удар партнеру. Чернявский мощным ударом мимо нескольких соперников отправил мяч в сетку ворот французов.

До перерыва "сине-желтые" упустили еще несколько возможностей. В частности, Абакшин протолкнул мяч в штангу, а на добивании пробил выше ворот. Дальше Гаррос спас Францию после выстрела Корсуна. А на последней минуте после пушки Семенченко мяч облизнул перекладину.

Второй тайм начался с опасных атак "трехцветных". К примеру, Саадауи с перспективной позиции не попал в створ. Подопечные Александра Косенко организовали молниеносную атаку, Семенченко подал от правого края, а Зварыч головой переправил мяч за линию.

Впрочем, сборная Франции довольно быстро один гол отквитала усилиями Саадауи в контратаке. Началась игра на встречных курсах, к которой более готовыми оказались "сине-желтые". Сменил ход событий Жук, оформив в течение минуты дубль: развернулся и классно пробил в угол в первом эпизоде, а во втором – сыграл на добивании, когда Гаррос отбил перед собой.

"Трехцветные" выпустили пятого полевого и полетели вперед. Украина выдержала несколько острых атак французских футзалистов, а также готова была мгновенно атаковать. Так еще одним героем сборной Косенко стал Абакшин. Он трижды (!) после перехватов у собственных ворот точно отправил мяч в пустой створ соперников, доведя счет до 7:1.

После такой голевой феерии сборная Украины финальные минуты провела хладнокровно. Цифры на табло больше не изменились, но и этого преимущества было достаточно для исторического достижения "сине-желтых". Украинские футзалисты впервые за время выступлений на чемпионатах мира завоевали награды Мундиаля.