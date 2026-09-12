ua en ru
Сб, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Україна воює з Росією навіть в Африці та має кілька конкретних цілей, - CNN

12:22 12.09.2026 Сб
3 хв
Попри виснажливі умови в пустелях, українці успішно ослаблюють ворога
aimg Юлія Капітонова
Україна воює з Росією навіть в Африці та має кілька конкретних цілей, - CNN Фото: Українські воїни нищать ворога чужими руками (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Війна між Україною та Росією, яка триває вже понад 12 років, наразі точиться навіть у пустелях Африки. Ще один фронт проти російських загарбників довелося відкрити на півночі Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Війна України та РФ в Африці

Ворожі сили в Африці нищить елітна група українських операторів дронів. Раніше вона "полювала" на окупантів із бліндажів в Україні, а тепер виконує ідентичну роботу в пустелі - у надскладних умовах.

"Вдень температура регулярно піднімається вище 43 градусів за Цельсієм, а вночі різко падає. Води мало, а пил і пісок всюди. Але принаймні вони працюють над землею", - розповідає видання.

Як вдалося дізнатися журналістам, близько 15 українських фахівців активно допомагають місцевим повстанським силам, які воюють із російськими військами.

Росія прагне зміцнити свої позиції на африканському континенті та продемонструвати статус впливового міжнародного гравця. Особливу увагу Москва приділяє регіону Сахель, який багатий на природні ресурси та водночас залишається політично нестабільним і схильним до військових переворотів.

Українське угруповання, яке працює в Малі, підтримує тісний зв'язок з організацією "Фронт визволення Азавада", до якої переважно входять туарезькі повстанці з півночі країни.

За інформацією CNN, українці не воюють безпосередньо на передовій, а допомагають місцевим повстанцям із підготовкою, надають їм підтримку та беруть участь в оперативному плануванні.

Один із українських операторів безпілотників, який перебуває в Малі, розповів, що дистанційно координує роботу місцевих бійців. Сигнал із дрона надходить до нього через інтернет, після чого він передає оператору команди по радіозв'язку та коригує його дії.

Після завершення завдання український фахівець разом із бійцями аналізує проведену операцію та розбирає окремі моменти. Сам він на передову не виїжджає, оскільки, за його словами, це заборонено прямим наказом керівництва.

Україна має конкретні цілі в Африці

Джерело CNN в українській розвідці пояснило, що однією з цілей закордонних операцій є суттєве ослаблення російському впливу. Київ прагне чинити тиск на Москву та водночас руйнувати уявлення про Росію як про надійного союзника для африканських держав.

"Ми перетворюємо наш досвід у сфері безпілотників на інструмент зовнішньої політики", - зазначило джерело.

Водночас українська сторона отримує від такої діяльності практичну користь. Робота в умовах, які суттєво відрізняються від українського театру бойових дій, дозволяє тестувати техніку та вдосконалювати навички, а також демонструвати міжнародним партнерам ефективність українських методів.

Африканський клімат створює для техніки додаткові труднощі. Через сильну спеку та пил обладнання швидше зношується, тому адаптації потребують системи охолодження, фільтрації та захисту електроніки, а також акумулятори.

Водночас відрізняється і сама тактика ведення бойових дій. За словами українського розвідника, обидві сторони змушені пристосовуватися одна до одної: українці передають місцевим бійцям власний досвід ведення операцій із використанням безпілотників, а натомість переймають у них навички виживання та ведення бою в умовах Сахелю.

Попри те, що українська присутність у Малі залишається відносно невеликою, вона демонструє зростання впевненості Києва у власному досвіді застосування безпілотних технологій.

Україна дедалі активніше використовує ці напрацювання не лише на полі бою, а й як інструмент міжнародного впливу.

До речі, нещодавно Гана звинуватила РФ у нелегальному вербуванні своїх громадян.

Також стало відомо, що ворог вербує на війну проти України іноземців із понад 120 країн світу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Африка Малі Збройні сили України Війна Росії проти України
Новини
Спокійний долар і мінливий євро: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень
Спокійний долар і мінливий євро: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech