Украина внесла производителя морепродуктов Vici в список спонсоров войны

Украина внесла компанию Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Он производит крабовые палочки под торговой маркой Vici.

"Представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка. Vici не останавливает своих мощностей в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет агрессора. Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в марте 2022 года руководитель литовской группы Шарунас Матийошатис заявил, что компания уйдет с рынка РФ в течение трех-четырех месяцев. Однако компания до сих пор работает в России и остается одним из самых любимых брендов российских потребителей.

"Viciunai ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в России", - говорится в сообщении.

Кроме того, дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", как официальный представитель компании в России, предоставляет там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млн долларов.

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.

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