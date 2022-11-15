UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вміє боротися взимку. Посол Британія заявила, що паузи на фронті може не бути

Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України вміють боротися взимку, тому оперативної паузи у війні проти Росії через погодні умови може й не бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Британії в Україні Мелінду Сіммонс у Twitter.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - написала вона.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні проблеми на фронті на полі бою. Додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух окупантів.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від недооцінки військової могутності РФ і заявив, що мета Путіна полягає в тому, аби залишити Україну в холоді та темряві цієї зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна Росії проти України