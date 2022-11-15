Украина умеет сражаться зимой. Посол Великобритания заявила, что паузы на фронте может не быть

"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", - написала она.

Напомним, британская разведка сообщала, что изменения светового дня, температуры и погоды создадут уникальные проблемы на фронте на поле боя. Дополнительные трудности снизят и так низкий моральный дух оккупантов.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от недооценки военного могущества РФ и заявил, что цель Путина состоит в том, чтобы оставить Украину в холоде и тьме этой зимой.

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