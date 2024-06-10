Україна влітку зможе перейти у наступ завдяки допомозі США, - сенатор Грем

"Або ми збираємося допомогти Україні, чи ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією для поразки цілей усередині Росії", - сказав він.

Грем заявив, що через затримку допомоги від США Україна втратила темп, але зараз "є шанс перезавантажити цю війну", оскільки Київ має зброю.

За його словами, ЗСУ треба перейти у наступ. "Думаю, влітку Україна поверне собі військовий імпульс", - додав Грем.

Сенатор заявив, що активи Путіна треба переслідувати у всьому світі. "Візьміть гроші із суверенних фондів Росії та віддайте їх Україні. У Європі знаходиться 300 млрд доларів із Росії. І суверенні активи, які ми повинні конфіскувати та передати Україні", - сказав він.