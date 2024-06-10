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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна влітку зможе перейти у наступ завдяки допомозі США, - сенатор Грем

Фото: Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю у програмі CBS "Face the Nation".

"Або ми збираємося допомогти Україні, чи ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією для поразки цілей усередині Росії", - сказав він.

Грем заявив, що через затримку допомоги від США Україна втратила темп, але зараз "є шанс перезавантажити цю війну", оскільки Київ має зброю.

За його словами, ЗСУ треба перейти у наступ. "Думаю, влітку Україна поверне собі військовий імпульс", - додав Грем.

Сенатор заявив, що активи Путіна треба переслідувати у всьому світі. "Візьміть гроші із суверенних фондів Росії та віддайте їх Україні. У Європі знаходиться 300 млрд доларів із Росії. І суверенні активи, які ми повинні конфіскувати та передати Україні", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зустрівся із президентом Володимиром Зеленським у Нормандії, де світові лідери зібралися там, щоб відзначити 80-річчя висадки союзників під час Другої світової війни. Байден перепросив Зеленського за затримку фінансування США війни проти Росії.

Пакет допомоги Україні на 61 млрд доларів від США схвалено лише у квітні 2024 року після затримки на півроку.

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