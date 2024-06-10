Украина летом сможет перейти в наступление благодаря помощи США, - сенатор Грэм

"Либо мы собираемся помочь Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией для поражения целей внутри России", - сказал он.

Грэм заявил, что из-за задержки помощи от США Украина потеряла темп, но сейчас "есть шанс перезагрузить эту войну", поскольку у Киева есть оружие.

По его словам, ВСУ нужно перейти в наступление. "Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс", - добавил Грэм.

Сенатор заявил, что активы Путина надо преледовать по всему миру. "Возьмите деньги из суверенных фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится 300 млрд долларов из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине", - сказал он.