Україна визначилася з кандидатами в судді МКС: хто претендує на посаду

В Україні в результаті конкурсу обрали претендентів на посаду судді Міжнародного кримінального суду. Комісія визначилася з основним і резервним кандидатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як проходив відбір

Співбесіди з учасниками тривали з 24 по 26 березня. Члени комісії відзначили дуже високий рівень підготовки всіх конкурсантів, їхнє глибоке знання Римського статуту та вільне володіння робочими мовами МКС.

Хто став переможцем конкурсу

За результатами фінального оцінювання було визначено двох кандидатів:

Основний кандидат - Лев Кишакевич.

Він - суддя Верховного суду з більш ніж 30-річним стажем. Він визнаний експерт у галузі кримінального права та процесу. Як суддя Великої палати Верховного суду, Кишакевич став автором рішення про засудження за злочин агресії. Це рішення є фундаментом української судової практики, що відповідає міжнародним стандартам Римського статуту.

Резервний кандидат - Оксана Сенаторова.

Вона - професорка з 20-річним досвідом у сфері міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя. Наразі обіймає посаду старшої радниці міжнародної групи ACA, яка допомагає притягувати до відповідальності за злочини, вчинені в Україні, а також консультує організацію Geneva Call.