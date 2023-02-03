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Україна визначилась з розташуванням Центру обслуговування Bayraktar

Фото: Міноборони узгодило місце розташування Центру обслуговування Bayraktar (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна разом з партнерами визначилася, де буде розташовуватися Центру обслуговування Bayraktar. Там будуть ремонтувати безпілотники, а також навчати персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство оборони в Telegram.

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", - заявив начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковник Борис Закутній.

У відомстві зазначають, що планована сума інвестицій у будівництво заводу та центру Bayraktar складе 95,5 млн доларів протягом 10 років.

Кабмін прогнозує перший випуск безпілотників в Україні у 2025 році.

Нагадаємо, у серпні минулого року стало відомо, що власник турецької компанії Baykar вже придбав в Україні земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

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