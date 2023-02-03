Украина определилась с расположением Центра обслуживания Bayraktar

"Недавно мы провели ряд совещаний с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, в ходе которых согласовано место расположения Центра и разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и урегулированию вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома", - заявил начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны полковник Борис Закутний.

В ведомстве отмечают, что планируемая сумма инвестиций в строительство завода и центра Bayraktar составит 95,5 млн долларов в течение 10 лет.

Кабмин прогнозирует первый выпуск беспилотников в Украине в 2025 году.

Напомним, что в августе прошлого года стало известно, что владелец турецкой компании Baykar уже приобрел в Украине земельный участок для строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.

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