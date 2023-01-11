Україна визначилась з новим послом в Грузії, незабаром приступить до роботи, - ЗМІ

Володимир Лук'янов може стати новим послом України в Грузії. Він приступить до дипломатичної служби вже на початку лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на грузинську телекомпанію " Формула ".

Зазначається, що усі процедури щодо призначення Лук'янова новим послом в Грузії вже завершено.

Наразі Лук'янов працює в Міністерстві закордонних справ України. Він очолює фінансово-адміністративний департамент. У разі призначення його на посаду посла, це буде перша його дипломатична місія.

Видання також звернулось до Лук'янова за коментарем, однак він утримався від спілкування.