UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна визначилась з новим послом в Грузії, незабаром приступить до роботи, - ЗМІ

Фото: Україна визначилась з новим послом в Грузії, незабаром приступить до роботи, - ЗМІ (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

Володимир Лук'янов може стати новим послом України в Грузії. Він приступить до дипломатичної служби вже на початку лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на грузинську телекомпанію "Формула".

Зазначається, що усі процедури щодо призначення Лук'янова новим послом в Грузії вже завершено.

Наразі Лук'янов працює в Міністерстві закордонних справ України. Він очолює фінансово-адміністративний департамент. У разі призначення його на посаду посла, це буде перша його дипломатична місія.

Видання також звернулось до Лук'янова за коментарем, однак він утримався від спілкування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія