Украина определилась с новым послом в Грузии, вскоре приступит к работе, - СМИ

Владимир Лукьянов может стать новым послом Украины в Грузии Он приступит к дипломатической службе уже в начале февраля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на грузинскую телекомпанию "Формула".
Отмечается, что все процедуры назначения Лукьянова новым послом в Грузии уже завершены.
В настоящее время Лукьянов работает в Министерстве иностранных дел Украины. Он возглавляет финансово административный департамент. В случае назначения его на должность посла это будет первая его дипломатическая миссия.
Издание также обратилось к Лукьянову за комментарием, однако он воздержался от общения.
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