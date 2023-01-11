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Украина определилась с новым послом в Грузии, вскоре приступит к работе, - СМИ

Фото: Украина определилась с новым послом в Грузии, вскоре приступит к работе, - СМИ (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Владимир Лукьянов может стать новым послом Украины в Грузии Он приступит к дипломатической службе уже в начале февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на грузинскую телекомпанию "Формула".

Отмечается, что все процедуры назначения Лукьянова новым послом в Грузии уже завершены.

В настоящее время Лукьянов работает в Министерстве иностранных дел Украины. Он возглавляет финансово административный департамент. В случае назначения его на должность посла это будет первая его дипломатическая миссия.

Издание также обратилось к Лукьянову за комментарием, однако он воздержался от общения.

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Грузия