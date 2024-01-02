UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вийшла з ще однієї домовленості з СНД. Зеленський підписав указ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 січня, підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №1/2024 глави держави.

Як йдеться в офіційному інтернет-представництві президента, Зеленський постановив розірвати цю домовленність України з СНД відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Так, президент постановив:

1. Вийти з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві.

2. Міністерству закордонних справ України надіслати Виконавчому комітету СНД відповідне повідомлення.

Що передувало

Нагадаємо, що у 2020 році Кабінет міністрів підтримав вихід України з угоди про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для прикордонних військ країн СНД. Тоді ж було схвалено проект указу президента про вихід з Ради командувачів Прикордонними військами.

Ці міжнародні договори були укладені Україною в столиці РФ в 1995 і 1992 роках відповідно.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року Україна вирішила вийти з угоди країн СНД щодо соціальних гарантій для військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСНД