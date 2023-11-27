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Україна вийшла з угоди СНД про соціальні гарантії для військових

Київ, Понеділок 27 листопада 2023 21:56
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Україна вийшла з угоди СНД про соціальні гарантії для військових Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна вирішила вийти з угоди країн Співдружності Незалежних Держав щодо соціальних гарантій для військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

"Постановляю вийти з угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей", - сказано у документі.

Також глава держави своїм указом вивів Україну з протоколу до відповідної угоди СНД.

Вихід України з угод СНД

Нагадаємо, Україна після 2014 року продовжує активно виходити з угод, які вона підписувала із країнами-членами Співдружності Незалежних Держав.

Зокрема, нещодавно Верховна рада вирішила скасувати ще три угоди з Росією та СНД.

За цей рік уряд, зокрема, припинив дію таких угод:

  • про співробітництво у сфері розвитку пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;
  • про співробітництво в галузі авіаційного пошуку та порятунку;
  • про співробітництво в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях;
  • про повітряне сполучення;
  • про принципи співробітництва в галузі виробництва та постачання авіаційної техніки.

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Володимир Зеленський СНД
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