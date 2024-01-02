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Україна вийшла з ще однієї домовленості з СНД. Зеленський підписав указ

Вівторок 02 січня 2024 18:11
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Україна вийшла з ще однієї домовленості з СНД. Зеленський підписав указ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 січня, підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ №1/2024 глави держави.

Як йдеться в офіційному інтернет-представництві президента, Зеленський постановив розірвати цю домовленність України з СНД відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Так, президент постановив:

1. Вийти з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві.

2. Міністерству закордонних справ України надіслати Виконавчому комітету СНД відповідне повідомлення.

Що передувало

Нагадаємо, що у 2020 році Кабінет міністрів підтримав вихід України з угоди про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для прикордонних військ країн СНД. Тоді ж було схвалено проект указу президента про вихід з Ради командувачів Прикордонними військами.

Ці міжнародні договори були укладені Україною в столиці РФ в 1995 і 1992 роках відповідно.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2023 року Україна вирішила вийти з угоди країн СНД щодо соціальних гарантій для військовослужбовців.

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