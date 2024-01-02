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Украина вышла из еще одной договоренности с СНГ. Зеленский подписал указ

Вторник 02 января 2024 18:11
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Украина вышла из еще одной договоренности с СНГ. Зеленский подписал указ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 января, подписал указ о выходе Украины из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №1/2024 главы государства.

Как говорится в официальном интернет-представительстве президента, Зеленский постановил расторгнуть эту договоренность Украины с СНГ в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции, руководствуясь статьей 24 Закона "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров.

Так, президент постановил:

1. Выйти из Решения о создании Совета командующих Пограничными войсками, совершенном 6 июля 1992 г. в г. Москве.

2. Министерству иностранных дел Украины направить Исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление.

Что предшествовало

Напомним, что в 2020 году Кабинет министров поддержал выход Украины из соглашения о сотрудничестве по подготовке и повышению квалификации кадров для пограничных войск стран СНГ. Тогда же был одобрен проект указа президента о выходе из Совета командующих Пограничными войсками.

Эти международные договоры были заключены Украиной в столице РФ в 1995 и 1992 годах соответственно.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года Украина решила выйти из соглашения стран СНГ о социальных гарантиях для военнослужащих.

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