Україна вийшла з угоди про виплати соціальної допомоги в межах СНД
У п'ятницю, 21 квітня, Україна вийшла з угоди про виплати соціальної допомоги в межах СНД.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Здійснено вихід з Угоди про гарантії прав громадян у галузі виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат сімʼям з дітьми та аліментів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що угоду було укладено в межах СНД.
Вона була підписана 09.09.1994 у Москві.
Нагадаємо, що в понеділок, 10 квітня, Україна припинила дію двох угод з Росією та однієї з Білоруссю.
Кабінет міністрів України планує розірвати угоду з урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн.
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