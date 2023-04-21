У п'ятницю, 21 квітня, Україна вийшла з угоди про виплати соціальної допомоги в межах СНД.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Здійснено вихід з Угоди про гарантії прав громадян у галузі виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат сімʼям з дітьми та аліментів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угоду було укладено в межах СНД.

Вона була підписана 09.09.1994 у Москві.