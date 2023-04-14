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Україна денонсує угоду з Росією про трудовий стаж та соцзахист працівників

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 12:29
Україна денонсує угоду з Росією про трудовий стаж та соцзахист працівників Фото: уряд денонсує ще одну угоду з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України планує розірвати угоду з урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України повністю порушує принципи та норми міжнародного права, а також нівелює основні цілі, принципи та засади, якими керувалася Україна, укладаючи угоду.

Угода була підписана у 1992 році та передбачала, що трудовий стаж, набутий у зв'язку з трудовою діяльністю на територіях обох сторін, взаємно визначається сторонами.

"Сторонами визнаються дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка про рівень освіти і кваліфікації, які видані відповідними компетентними органами сторін, без легалізації", - йдеться в угоді.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав - учасниць СНД.

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