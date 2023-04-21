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Украина вышла из соглашения о выплатах социальной помощи в рамках СНГ

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 18:50
Украина вышла из соглашения о выплатах социальной помощи в рамках СНГ Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 21 апреля, Украина вышла из соглашения о выплатах социальной помощи в рамках СНГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Произведен выход из Соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальной помощи, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов", - говорится в сообщении.

Соглашение было заключено в рамках СНГ.

Она была подписана 09.09.1994 в Москве.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, Украина прекратила действие двух соглашений с Россией и одной с Беларусью.

Кабинет министров Украины планирует разорвать соглашение с правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, работающих за пределами границ своих стран.

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