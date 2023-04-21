В пятницу, 21 апреля, Украина вышла из соглашения о выплатах социальной помощи в рамках СНГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Произведен выход из Соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальной помощи, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов", - говорится в сообщении. Соглашение было заключено в рамках СНГ. Она была подписана 09.09.1994 в Москве.