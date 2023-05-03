Україна вийшла з угоди про міжпарламентську асамблею країн СНД

Парламент ухвалив постанову "Про вихід Верховної ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав". Рішення підтримали 280 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

Як зазначається в повідомленні, угода втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.

"Прийняття постанови в чергове наголосить на незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, закріпленого в Конституції України", - додали в прес-службі.