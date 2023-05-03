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Украина вышла из соглашения о межпарламентской ассамблее стран СНГ

Фото: Рада вышла из соглашения о межпарламентской ассамблее стран СНГ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Парламент принял постановление "О выходе Верховной рады Украины из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества независимых государств". Решение поддержали 280 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Соглашение потеряло свою актуальность, учитывая, что представители Верховной рады Украины более девяти лет не принимают участия в мероприятиях этой организации и реалии современных международных отношений.

"Принятие постановления в очередной раз подчеркнет необратимость европейского и евроатлантического курса Украины, закрепленного в Конституции Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Украина постепенно денонсирует соглашения, заключенные в рамках СНГ. В частности, Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств-участников Содружества независимых государств .

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