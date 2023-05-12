Україна вийшла з двох угод з РФ та Білоруссю щодо держкордону

"Постановляю вийти з меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, підписаного 15 квітня 1994 року в м. Москві", - ідеться в документі.

Водночас Зеленський постановив припинити дію угоди між Україною і РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань. Відповідний документ було підписано 3 серпня 1994 року в Одесі.

При цьому зазначається, що розірвання угод відбувається відповідно до пункту три частини першої статті 106 Конституції України, статті 24 Закону України "Про міжнародні договори України", статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Нагадаємо, раніше Україна вийшла з угоди про міжпарламентську асамблею країн СНД.

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