Україна виявила нові факти передачі Росією тіл своїх солдатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook .

Міністерство у співпраці з Головним управлінням розвідки та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими оприлюднило нові світлини та інформацію про російських солдатів, тіла яких передали Україні під час нещодавніх репатріацій.

Фото: Росія передала Україні тіла своїх солдатів (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Експерти МВС під час експертиз останків, які Росія передала під виглядом тіл українських захисників, виявили типові шеврони, тату з російською символікою, елементи форми та інші ознаки приналежності загиблих до військовослужбовців Росії", - уточнили в міністерстві.

МВС також опублікувало посилання з фотодоказами, які підтверджують, що щонайменше 16 тіл, переданих Україні, належали російським військовим.

Родичів загиблих росіян закликали звертатися до Міжнародної комісії у справах зниклих безвісти.