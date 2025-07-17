Украина выявила новые факты передачи Россией тел своих солдат
Россия передает Украине тела своих солдат под видом украинских. Специалисты установили новые доказательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.
Министерство в сотрудничестве с Главным управлением разведки и Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными обнародовало новые фотографии и информацию о российских солдатах, тела которых передали Украине во время недавних репатриаций.
Фото: Россия передала Украине тела своих солдат (facebook.com/mvs.gov.ua)
"Эксперты МВД во время экспертиз останков, которые Россия передала под видом тел украинских защитников, обнаружили типичные шевроны, тату с российской символикой, элементы формы и другие признаки принадлежности погибших к военнослужащим России", - уточнили в министерстве.
МВД также опубликовало ссылку с фотодоказательствами, которые подтверждают, что как минимум 16 тел, переданных Украине, принадлежали российским военным.
Родственников погибших россиян призвали обращаться в Международную комиссию по делам пропавших без вести.
Россия подбрасывает Украине тела своих солдат
Напомним, еще 21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия в рамках обмена передала Украине тела как минимум 20 своих солдат.
Также было установлено, что Россия передала Украине тело израильского наемника, который воевал на ее стороне.
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