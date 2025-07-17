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Украина выявила новые факты передачи Россией тел своих солдат

Четверг 17 июля 2025 22:15
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Украина выявила новые факты передачи Россией тел своих солдат Иллюстративное фото: РФ передает Украине тела своих солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия передает Украине тела своих солдат под видом украинских. Специалисты установили новые доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Министерство в сотрудничестве с Главным управлением разведки и Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными обнародовало новые фотографии и информацию о российских солдатах, тела которых передали Украине во время недавних репатриаций.

Фото: Россия передала Украине тела своих солдат (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Эксперты МВД во время экспертиз останков, которые Россия передала под видом тел украинских защитников, обнаружили типичные шевроны, тату с российской символикой, элементы формы и другие признаки принадлежности погибших к военнослужащим России", - уточнили в министерстве.

МВД также опубликовало ссылку с фотодоказательствами, которые подтверждают, что как минимум 16 тел, переданных Украине, принадлежали российским военным.

Родственников погибших россиян призвали обращаться в Международную комиссию по делам пропавших без вести.

Россия подбрасывает Украине тела своих солдат

Напомним, еще 21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия в рамках обмена передала Украине тела как минимум 20 своих солдат.

Также было установлено, что Россия передала Украине тело израильского наемника, который воевал на ее стороне.

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