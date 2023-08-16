Україна вивела з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС

За його словами, для росіян перекрито можливість поповнювати Чорноморський флот.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати", - сказав Плетенчук.

Атаки на кораблі РФ

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони Росія заявило про атаку морських дронів та звинуватило Україну.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Вже наступної ночі у районі Керченської протоки був атакований дронами великий нафтовий танкер SIG, який був навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС України.

Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, російський флот у Чорному морі намагається триматися біля своїх берегів після атак морських дронів та пошкодження кораблів.