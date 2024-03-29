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Україна не витримає конкурентну боротьбу, якщо платитиме екологічний податок ЄС, - експерт

П'ятниця 29 березня 2024 17:02
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Україна не витримає конкурентну боротьбу, якщо платитиме екологічний податок ЄС, - експерт Фото: Україна не витримає конкурентну боротьбу, якщо платитиме екологічний податок ЄС (pixabay.com)
Автор: Сергей Новиков

Якщо дія екологічного податку СВАМ буде поширюватися на Україну, наша продукція остаточно втратить конкурентоздатність на європейському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України (ФМУ) Сергія Біленького.

"Якщо ми зараз візьмемо у повному обсязі на себе всі зобов’язання, які передбачає СВАМ, то наша продукція стане неконкурентоспроможною, і ми не зможемо ефективно експортувати свою продукцію. А враховуючи, що у нас значна доля експорту, ми просто будемо потерпати", - наголосив експерт.

Він також нагадав, що всі країни, які зараз підтримують запровадження нового екологічного податку, отримували значні дотації від своїх урядів та ЄС для модернізації свого виробництва. Водночас, українські підприємства жодних дотацій не отримували.

"Всі країни, які підписуються під цими жорсткими вимогами, отримували певні дотації від своїх урядів. У нас зараз, з урахуванням війни і взагалі складної економічної ситуації, такої можливості немає. Тому я вважаю, що зараз питання має дуже серйозно бути розглянуто, обґрунтовано, і лише після цього прийматися якісь рішення стосовно його впровадження", - резюмував голова ФМУ.

Нагадаємо, раніше Politico написало, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить податок на викиди вуглецю СВАМ, через який Україна щороку втрачатиме понад 1,4 млрд євро.

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