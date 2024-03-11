Україна витісняє з ринку ЄС російську, а не польську аграрну продукцію, - Кубраков

Україна хоче витіснити російську аграрну продукцію з ринку ЄС. Жодних загроз для польських аграріїв українські виробники не становлять.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Урядовець вважає, що польське суспільство стало жертвою пропаганди, яку підігрівали зокрема й окремі польські політики, розповідаючи своїм громадянам неправду про українську аграрну продукцію та перевізників.

"Вони (окремі політики, - ред.) грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда", - сказав Кубраков.

За словами віце-прем’єра, поляки імпортують аграрну продукцію з РФ без черг через територію Білорусі, про що свідчить офіційна статистика. Тоді як транзит українського експорту через територію Польщі зменшився втричі порівняно з 2022 роком.

Крім того, Кубраков підкреслив, що уряди України та Польщі не ведуть перемовини про закриття кордону, бо це "самогубство". "Ми говоримо про відкриття нових додаткових пунктів пропуску та про розблокування існуючих", - пояснив чиновник.

Російське зерно

Нагадаємо, наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову щодо санкцій проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.