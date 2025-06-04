Україна виступає за подовження тимчасового захисту для біженців у ЄС: що відомо

За його словами, Україна наполягає на збереженні чинного статусу захисту й водночас готова долучатися до обговорення умов його припинення в майбутньому - лише після досягнення стабільного миру.

"Припинення тимчасового захисту також має настати з відповідною логікою, з відповідною еволюцією, щоб люди могли підготуватися до цього періоду. Тобто має бути певний перехідний період. І тривалість цього перехідного періоду ми маємо обговорити. Маємо домовитися про це", - наголосив Чернишов.

Посадовець підтвердив, що тимчасовий захист для українців буде подовжено, однак не уточнив, на який саме термін.

Україна водночас заохочує своїх громадян інтегруватися, але готується також до майбутнього повернення біженців додому - коли дозволять умови безпеки.

Також віцепрем’єр додав, що майбутнє припинення цього статусу повинно відбуватись поетапно з чіткою логікою та перехідним періодом, щоби українці мали час на адаптацію.

У рамках візиту до Брюсселя 4 червня Чернишов зустрічається з єврокомісаром із питань міграції Магнусом Бруннером.