ЄС починає роботу над планом повернення українців після війни, - Politico
У Європейському Союзі почали розробку плану повернення українців додому після завершення війни. Наразі в країнах блоку проживає близько 4,3 млн громадян України, більшість з яких знайшли прихисток у Польщі, Німеччині та Чехії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як стало відомо з джерел видання у Брюсселі, Єврокомісія сьогодні представить нову ініціативу щодо "обережного та контрольованого" повернення.
Йдеться про створення "центрів єдності" в країнах ЄС - вони мають допомагати українцям з консультаціями, мовними курсами та питаннями працевлаштування - як у Європі, так і в Україні. Перші такі хаби з’являться в Німеччині та Іспанії.
У Брюсселі наголошують - хаотичний масовий від’їзд може створити тиск як на саму Україну, так і на європейські економіки, які адаптували значну кількість людей.
"Більше за все Україні потрібні її люди",- заявив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер. Разом із віце-прем’єр-міністром Олексієм Чернишовим він презентує дорожню карту плану.
Також очікується, що режим тимчасового захисту для українців продовжать ще на 12 місяців - до березня 2027 року. Особливий підхід буде запропоновано для вразливих категорій - зокрема, для вагітних жінок, хворих і батьків з дітьми шкільного віку.
Що ще готує ЄС
У Брюсселі також презентують нові угоди з країнами-партнерами щодо стратегічних ресурсів.
Зокрема, очікується підписання документів із Британією (щодо вольфраму) та Україною (щодо графіту). Це частина ініціативи з критично важливої сировини для підтримки промислової незалежності ЄС — зокрема в галузі виробництва акумуляторів.
У другій половині дня відбудуться брифінги за участю міністра торгівлі Великої Британії Джонатана Рейнольдса та міністерки природних ресурсів України Світлани Гринчук.
План повернення ЄС
Єврокомісія поки що не бачить ознак міцного миру в Україні. Однак у базовому сценарії поступове повернення біженців почнеться вже цього року.
За даними ЄК, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року.
За даними НБУ, протягом 2024 року відтік мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб.
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