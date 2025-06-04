Украина выступает за продление временной защиты для беженцев в ЕС: что известно

По его словам, Украина настаивает на сохранении действующего статуса защиты и в то же время готова участвовать в обсуждении условий его прекращения в будущем - только после достижения стабильного мира.

"Прекращение временной защиты также должно наступить с соответствующей логикой, с соответствующей эволюцией, чтобы люди могли подготовиться к этому периоду. То есть должен быть определенный переходный период. И продолжительность этого переходного периода мы должны обсудить. Должны договориться об этом", - подчеркнул Чернышов.

Чиновник подтвердил, что временная защита для украинцев будет продлена, однако не уточнил, на какой именно срок.

Украина одновременно поощряет своих граждан интегрироваться, но готовится также к будущему возвращению беженцев домой - когда позволят условия безопасности.

Также вице-премьер добавил, что будущее прекращение этого статуса должно происходить поэтапно с четкой логикой и переходным периодом, чтобы украинцы имели время на адаптацию.

В рамках визита в Брюссель 4 июня Чернышов встречается с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером.