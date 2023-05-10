Україна вистояла завдяки протиракетній обороні, - представник Пентагону

Під час слухань у Сенаті щодо збільшення асигнувань на протиповітряну та протиракетну оборону помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Плам заявив що Україна змогла відстояти свою незалежність завдяки протиракетній обороні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Виступаючи перед Комітетом Сенату Плам сказав, що Росія задіяла проти України "тисячі авіаційних і ракетних платформ усіх типів, починаючи від гіперзвукових ракет і закінчуючи БПЛА малої дальності", та зазначив, що вона також використовувала ракети проти невійськових цілей, намагаючись тероризувати цивільне населення України.

"Але той факт, що українці можуть відбити більшість із цих атак за допомогою американської та західної протиракетної техніки, свідчить про визначальний фактор цього виду зброї у сучасній війні", - наголосив Плам.

Він додав, що США та партнери надають обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет і радарів, які дають можливість Україні інтегрувати західну протиповітряну та протиракетну техніку з тією, яку українські військові вже мають у своєму розпорядженні.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримала всю необхідну зброю для успішного контрнаступу.

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