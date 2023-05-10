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Украина выстояла благодаря противоракетной обороне, - представитель Пентагона

Новина українською →
США, Среда 10 мая 2023 21:58
Украина выстояла благодаря противоракетной обороне, - представитель Пентагона Фото: Пентагон заявил, что Украина выстояла благодаря противоракетной обороне (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Карина Левицкая

Во время слушаний в Сенате по увеличению ассигнований на противовоздушную и противоракетную оборону помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Плам заявил что Украина смогла отстоять свою независимость благодаря противоракетной обороне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Выступая перед Комитетом Сената Плам сказал, что Россия задействовала против Украины "тысячи авиационных и ракетных платформ всех типов, начиная от гиперзвуковых ракет и заканчивая БПЛА малой дальности", и отметил, что она также использовала ракеты против невоенных целей, пытаясь терроризировать гражданское население Украины.

"Но тот факт, что украинцы могут отразить большинство из этих атак с помощью американской и западной противоракетной техники, свидетельствует об определяющем факторе этого вида оружия в современной войне", - подчеркнул Плам.

Он добавил, что США и партнеры предоставляют оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров, которые дают возможность Украине интегрировать западную противовоздушную и противоракетную технику с той, которой украинские военные уже располагают.

Напомним, во вторник, 9 мая, Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила все необходимое оружие для успешного контрнаступления.

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