Україна виставила умову безпеки для постачання газу до ЄС

Україна виставила Азербайджану та Словаччині умову безпеки для продовження постачання газу через свою територію.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи".
За інформацією видання, такі поставки будуть можливі лише якщо Азербайджан або Словаччина домовляться з РФ про неприпустимість обстрілів об'єктів газотранспортної системи.
На сьогоднішній день консультації з питань продовження постачання газу до ЄС після 2024 року точаться не активно. Азербайджан не бере участі в них уже кілька місяців.
"Я думаю, що зниження активності Баку практично до нуля пов'язане з позицією Росії, яка так чи інакше має брати участь у цьому процесі", - припустив співрозмовник.
Зі Словаччиною детально ця тема поки що не обговорюється.
Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна Україна запропонувала Словаччині та Азербайджану нову схему постачання газу через свою територію до Європейського Союзу. Обговорюється варіант зберігання газу в українських підземних сховищах із подальшим постачанням до Словаччини чи інших країн. У результаті такі постачання вважатимуться не транзитом, а реекспортом газу. Але поки що за цією пропозицією проходили лише консультації сторін.
Росія неодноразово завдавала ударів по газових сховищах України, зокрема на заході. Було пошкоджено надземні частини ПСГ. Це викликало побоювання газових трейдерів та зростання цін у Європі, незважаючи на те, що ПСГ знаходяться глибоко під землею.