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Украина выставила условие безопасности для поставок газа в ЕС

Фото: Украина потребовала гарантировать безопасность поставок газа в ЕС (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина выставила Азербайджану и Словакии условие безопасности для продолжения поставок газа через свою территорию.

По информации издания, такие поставки будут возможны, лишь если Азербайджан или Словакия договорятся с РФ о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы.

На сегодняшний день консультации по вопросам продления поставок газа в ЕС после 2024 года идут не активно. Азербайджан не участвует в них уже несколько месяцев.

"Я думаю, что снижение активности Баку практически до нуля связано с позицией России, которая так или иначе должна участвовать в этом процессе", - предположил собеседник издания

Со Словакией детально эта тема пока не обсуждается.

Напомним, по информации РБК-Украина Украина предложила Словакии и Азербайджану новую схему поставок газа через свою территорию в Европейский Союз. Обсуждается вариант хранения газа в украинских подземных хранилищах с последующей поставкой в Словакию или другие страны. В итоге такие поставки будут считаться не транзитом, а реэкспортом газа. Но пока по этому предложению проходили лишь консультации сторон.

Россия неоднократно наносила удары по газовым хранилищам Украины, в частности на западе. Были повреждены надземные части ПХГ. Это вызвало опасения газовых трейдеров и рост цен в Европе, несмотря на то, что ПХГ находятся глубоко под землей.

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