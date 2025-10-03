UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна вирішила "сховати" виробників зброї від російських атак: про що мова

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Уряд України дозволив прибрати з публічних реєстрів усю інформацію про українських виробників зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

"На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності", - повідомила Свириденко.

При цьому приховування даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, що унеможливить отримання доступу до них будь-ким. Норма буде стосуватися виключно оборонних виробників, та виключно на час дії воєнного стану.

"Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії - ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - додала прем'єр.

Експорт української зброї

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що готуються угоди щодо контрольованого експорту зброї. Експорт видів озброєння, які Україна має у профіциті (більше, ніж потрібно Силам оборони) може дати додаткові кошти для фінансування потрібної зброї.

США та Європа активно цікавляться українським озброєнням. Також великий інтерес демонструють африканські держави. Секретар РНБО Рустем Умеров анонсував Технологічну ставку найближчим часом, де буде розглядатися питання налагодження збройового експорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія СвириденкоМіністерство оборони України