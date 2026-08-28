Україна планує запускати по РФ 1000 дронів на день: Зеленський поставив завдання

Збільшення виробництва та захист загроз

Під час засідання Ставки перед українським ОПК поставили завдання суттєво наростити випуск БПЛА для далекобійних ударів по території РФ.

"Завдання: тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії, зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання", - наголосив Зеленський.

За його словами, РФ посилила терор і масовано застосовує саме реактивні "Шахеди". Постійні атаки зафіксовані в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Дніпровщині, Херсонщині та Київщині.

"Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів, саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати", - додав президент.

Наслідки українських "далекобійних санкцій"

Глава держави підкреслив, що системні удари Сили оборони по об'єктах у РФ вже дають відчутний економічний та логістичний ефект.

У Росії зменшилися запаси та експорт бензину, виникли суттєві проблеми з логістикою. РФ уперше в історії почала імпортувати бензин і витрачає кошти бюджету на підтримку нафтових компаній.

Він підкреслив, що подібних втрат для ворога ставатиме більше, якщо Москва відмовлятиметься від нормальних переговорів про закінчення війни.