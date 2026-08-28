Украина планирует запускать по РФ 1000 дронов в день: Зеленский поставил задачу

Увеличение производства и защита угроз

Во время заседания Ставки перед украинским ОПК была поставлена задача существенно нарастить выпуск БПЛА для дальнобойных ударов по территории РФ.

"Задача: тысяча дронов для дальнобойных санкций в день против России, сейчас в среднем 300 плюс наших дальнобойных санкций. Должна быть больше. Вполне конкретная цель есть, и выполним эту задачу", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, РФ усилила террор и массированно применяет именно реактивные "Шахеды". Постоянные атаки зафиксированы в Киеве, Харькове, Запорожье, Сумской, Черниговской, Днепровской, Херсонской и Киевской областях.

"Важно, чтобы было существенное ускорение по производству перехватчиков, именно против таких реактивных шахедов, чтобы наши дистрайки давали России большее чувство их ответственности за выбор эту войну продолжать", - добавил президент.

Последствия украинских "дальнобойных санкций"

Глава государства подчеркнул, что системные удары Силы обороны по объектам в РФ уже дают ощутимый экономический и логистический эффект.

У России уменьшились запасы и экспорт бензина, возникли существенные проблемы с логистикой. РФ впервые в истории начала импортировать бензин и тратит средства бюджета на поддержку нефтяных компаний.

Он подчеркнул, что подобных потерь для врага станет больше, если Москва будет отказываться от нормальных переговоров об окончании войны.