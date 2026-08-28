Украина планирует запускать по РФ 1000 дронов в день: Зеленский поставил задачу

Украина планирует выйти на производство тысячи дальнобойных дронов в день для ответов на атаки РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Во время заседания Ставки перед украинским ОПК была поставлена задача существенно нарастить выпуск БПЛА для дальнобойных ударов по территории РФ.
"Задача: тысяча дронов для дальнобойных санкций в день против России, сейчас в среднем 300 плюс наших дальнобойных санкций. Должна быть больше. Вполне конкретная цель есть, и выполним эту задачу", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, РФ усилила террор и массированно применяет именно реактивные "Шахеды". Постоянные атаки зафиксированы в Киеве, Харькове, Запорожье, Сумской, Черниговской, Днепровской, Херсонской и Киевской областях.
"Важно, чтобы было существенное ускорение по производству перехватчиков, именно против таких реактивных шахедов, чтобы наши дистрайки давали России большее чувство их ответственности за выбор эту войну продолжать", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что системные удары Силы обороны по объектам в РФ уже дают ощутимый экономический и логистический эффект.
У России уменьшились запасы и экспорт бензина, возникли существенные проблемы с логистикой. РФ впервые в истории начала импортировать бензин и тратит средства бюджета на поддержку нефтяных компаний.
Он подчеркнул, что подобных потерь для врага станет больше, если Москва будет отказываться от нормальных переговоров об окончании войны.
Напомним, в ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
В тот день украинские силы поразили 16 военных и инфраструктурных объектов на территории России, среди которых НПЗ, аэродромы и ракетное подразделение.
В результате атаки беспилотника четвертый по величине НПЗ России полностью остановил переработку сырой нефти из-за повреждения нескольких установок.
Завод является вторым по объемам производителем бензина в РФ и способен перерабатывать около 15 млн. тонн нефти в год.