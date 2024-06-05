Україна вимагає від США та Європи активізувати підготовку пілотів ЗСУ на F-16, - Politico

"Україна заявляє, що має 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Проте, за словами трьох людей, безпосередньо знайомих із запитом, адміністрація Байдена заявила Києву, що в її програмі в Аризоні не вистачає місць для прийому понад 12 пілотних стажистів одночасно", - пише видання.

Журналісти зазначають, що у двох інших установах у Данії та Румунії аналогічна проблема з доступними місцями для навчання.

У ході серії зустрічей та дзвінків за останні кілька тижнів Україна офіційно звернулася до США з проханням навчити додаткових пілотів на базі Національної гвардії Морріс ВПС у Тусоні в штаті Арізона.

Член палати представників Джим Хаймс та член палати представників Майк Тернер також зажадали від адміністрації Білого дому схвалити додаткове навчання. Вони разом із кількома іншими законодавцями минулого місяця написали Пентагону листа з проханням до адміністрації визначити пріоритетність цього питання.

Що кажуть військові США

Але США заявили українським військовим, що крім обмеженого простору інші країни очікують навчання пілотів на F-16 на базі і що вони не можуть порушити свої зобов'язання перед цими країнами.

За словами представника ВПС Лорел Фоллс, Національна гвардія планує до кінця вересня навчити 12 українських пілотів у Тусоні. Офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що "десятки" пілотів з кількох країн проводять базову льотну підготовку та навчання F-16 у США та Європі.

Представник Національної гвардії Арізони майор Ерін Ханніган підтвердила, що кількість місць у програмі обмежена через зобов'язання щодо задоволення запитів на навчання представників інших країн, фінансування та виконання потенційними студентами вимог з англійської мови.

ВВС також навчають пілотів F-16 на базі Люк в Аризоні та спільній базі Сан-Антоніо в Техасі, але ці програми також мають обмежену кількість місць для іноземних студентів.

Навчання українців у Європі

Ще вісім українських пілотів проходять підготовку в Данії, але цей об'єкт планується закрити наступного року, і він більше не братиме участі у навчаннях, оскільки ВПС Данії переходять на малопомітні F-35.

Тим часом, виробник F-16 Lockheed Martin та його субпідрядник Draken також готуються до навчання пілотів на базі в Румунії, але ця програма дорога, а кількість місць буде обмежена.

"Очікується, що до кінця цього року 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання - половина з 40, необхідних для управління повною ескадрильєю з 20 літаків", - пишуть журналісти.

Чим можна озброювати літаки F-16

Українці планують використовувати ці літаки для знищення російських крилатих ракет, випущених українською інфраструктурою та цивільними цілями.

Для цих місій необхідні точні ракети "повітря-повітря", що належать США та десяткам інших членів НАТО. Але багато з цих країн не хочуть розлучатися зі своєю дорогою зброєю.

Виробничі потужності вдосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 збільшилися приблизно з 500-800 на рік до більш ніж 1000. Україна вже використовувала старішу версію ракети з наземної національної перспективної зенітно-ракетної системи для ураження російських ракет.

При цьому в НАТО переймаються тим, що нові запити України можуть чинити тиск на запаси країн. Наразі ведуться переговори між членами Альянсу щодо того, хто зможе надати Україні ракети та в якій кількості.