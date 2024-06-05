Украина требует от США и Европы активизировать подготовку пилотов ВСУ на F-16, - Politico

Украинские чиновники требуют от США и Европы активизировать подготовку пилотов на F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Украина заявляет, что имеет 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США. Однако, по словам трех людей, непосредственно знакомых с запросом, администрация Байдена заявила Киеву, что в ее программе в Аризоне не хватает мест для приема более 12 пилотных стажеров одновременно", - пишет издание.
Журналисты отмечают, что в других учреждениях в Дании и Румынии аналогичная проблема с доступными местами для обучения.
В ходе серии встреч и звонков за последние несколько недель Украина официально обратилась в США с просьбой обучить дополнительных пилотов на базе Национальной гвардии Моррис ВВС в Тусоне в Аризоне.
Член палаты представителей Джим Хаймс и член палаты представителей Майк Тернер также потребовали от администрации Белого дома одобрить дополнительную учебу. Они вместе с несколькими другими законодателями в прошлом месяце написали Пентагону письмо с просьбой в администрацию определить приоритетность этого вопроса.
Но США заявили украинским военным, что кроме ограниченного пространства другие страны ожидают обучения пилотов на F-16 на базе и что они не могут нарушить свои обязательства перед этими странами.
По словам представителя ВВС Лорел Фоллс, Национальная гвардия планирует до конца сентября научить 12 украинских пилотов в Тусоне. Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что "десятки" пилотов из нескольких стран проводят базовую летную подготовку и обучение F-16 в США и Европе.
Представитель Национальной гвардии Аризоны майор Эрин Ханниган подтвердила, что количество мест в программе ограничено из-за обязательств по удовлетворению запросов на обучение представителей других стран, финансированию и выполнению потенциальными студентами требований по английскому языку.
ВВС также обучают пилотов F-16 на базе Люк в Аризоне и общей базе Сан-Антонио в Техасе, но эти программы также имеют ограниченное количество мест для иностранных студентов.
Еще восемь украинских пилотов проходят подготовку в Дании, но этот объект планируется закрыть в следующем году, и он больше не будет участвовать в учениях, поскольку ВВС Дании переходят на малозаметные F-35.
Между тем, производитель F-16 Lockheed Martin и его субподрядчик Draken также готовятся к обучению пилотов на базе в Румынии, но эта программа дорогая, а количество мест будет ограничено.
"Ожидается, что до конца этого года 20 украинских пилотов F-16 закончат обучение - половина из 40, необходимых для управления полной эскадрильей из 20 самолетов", - пишут журналисты.
Украинцы планируют использовать эти самолеты для уничтожения российских крылатых ракет, выпущенных украинской инфраструктурой и гражданскими целями.
Для этих миссий необходимы точные ракеты "воздух-воздух", принадлежащие США и десяткам других членов НАТО. Но многие из этих стран не хотят расставаться со своим дорогостоящим оружием.
Производственные мощности усовершенствованной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 увеличились примерно с 500-800 в год до более чем 1000. Украина уже использовала более старую версию ракеты из наземной национальной перспективной зенитно-ракетной системы для поражения российских ракет.
При этом в НАТО обеспокоены тем, что новые запросы Украины могут оказывать давление на запасы стран. В настоящее время ведутся переговоры между членами Альянса по поводу того, кто сможет предоставить Украине ракеты и в каком количестве.
Киев просил о передаче самолетов F-16 сразу после вторжения россиян, но одобрили эту идею только год спустя. Пока только четыре страны согласились передать свои борта Украине.
Речь идет о Нидерландах, Бельгии, Норвегии и Дании. Недавно премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что истребители F-16 от ее страныв скором времени доставят в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.