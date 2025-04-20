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Україна вимагає вибачень від Fox News за "російський" Київ в ефірі

Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Fox News показав Київ як частину Росії під час трансляції Пасхи. Україна вимагає офіційних вибачень за цю помилку.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у сомережі Х, повідомляє РБК-Україна.

Міністерство закордонних справ України закликає американський телеканал Fox News вибачитися за інцидент, під час якого Київ був позначений як частина Росії в ефірі.

Скандальна ситуація сталася під час трансляції пасхального богослужіння, коли в титрах з’явився напис: "Пасхальне богослужіння: Київ, Росія".

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, мають бути вибачення і розслідування того, хто припустився помилки", - прокоментував інцидент Тихий.

Нагадаємо, що телеканал Fox News транслював Великодні служби як із Москви, так і з Києва. Спершу у титрах вказували: "Київ, Україна", але після перерви підпис було змінено на "Київ, Росія", що викликало хвилю обурення серед українців.

Главу РПЦ патріарха Кирила дали в ефір зі зверненням до росіян, у якому він закликав до "єдності історичної Русі" й "миру", який нібито має охопити простори, що отримали "благодать у київській купелі хрещення".

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