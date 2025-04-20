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Украина требует извинений от Fox News за "российский" Киев в эфире

Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Fox News показал Киев как часть России во время трансляции Пасхи. Украина требует официальных извинений за эту ошибку.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в сомереже Х, сообщает РБК-Украина.

Министерство иностранных дел Украины призывает американский телеканал Fox News извиниться за инцидент, во время которого Киев был обозначен как часть России в эфире.

Скандальная ситуация произошла во время трансляции пасхального богослужения, когда в титрах появилась надпись: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".

"Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование того, кто допустил ошибку", - прокомментировал инцидент Тихий.

Напомним, что телеканал Fox News транслировал Пасхальные службы как из Москвы, так и из Киева. Сначала в титрах указывали: "Киев, Украина", но после перерыва подпись была изменена на "Киев, Россия", что вызвало волну возмущения среди украинцев.

Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам, в котором он призвал к "единству исторической Руси" и "миру", который якобы должен охватить пространства, получившие "благодать в киевской купели крещения".

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