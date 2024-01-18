Україна вимагає комплексного рішення щодо передачі заморожених активів РФ, - Кулеба

Про це заявив міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сьогодні ми активно працювали над темою російських активів. Україна почала голосно говорити про необхідність ухвалення комплексного рішення про те, щоб ці гроші ми могли використовувати на потреби нашої армії та нашого відновлення", - заявив він.

За словами міністра, в кулуарах Давосу відбулося кілька дуже важливих розмов, які впливатимуть на ті рішення, які будуть ухвалені щодо заморожених активів.

"Тут зібралися фінансисти, юристи, політики. Їм всім належить ухвалити рішення. Воно не просте, воно складне, але воно неминуче і потрібне якнайшвидше", - заявив Кулеба.

При цьому він додав, що передачі самих прибутків від російських активів буде недостатньо, тому потрібно комплексне рішення.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 січня заявив, що Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення питання щодо спрямування заморожених на Заході активів Росії на відновлення України.

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