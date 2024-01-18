Украина требует комплексного решения по передаче замороженных активов РФ, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня мы активно работали над темой российских активов. Украина начала громко говорить о необходимости принятия комплексного решения о том, чтобы эти деньги мы могли использовать на нужды нашей армии и нашего восстановления", - заявил он.

По словам министра, в кулуарах Давоса состоялось несколько очень важных разговоров, которые будут влиять на те решения, которые будут приняты по замороженным активам.

"Здесь собрались финансисты, юристы, политики. Им всем предстоит принять решение. Оно не простое, оно сложное, но оно неизбежно и нужно как можно быстрее", - заявил Кулеба.

При этом он добавил, что передачи одних доходов от российских активов будет недостаточно, поэтому нужно комплексное решение.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины . Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмигаль 3 января заявил, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению вопроса о направлении замороженных на Западе активов России на восстановление Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .