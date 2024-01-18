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Украина требует комплексного решения по передаче замороженных активов РФ, - Кулеба

Четверг 18 января 2024 20:01
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Украина требует комплексного решения по передаче замороженных активов РФ, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина требует от Запада принятия комплексного решения по передаче замороженных активов РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня мы активно работали над темой российских активов. Украина начала громко говорить о необходимости принятия комплексного решения о том, чтобы эти деньги мы могли использовать на нужды нашей армии и нашего восстановления", - заявил он.

По словам министра, в кулуарах Давоса состоялось несколько очень важных разговоров, которые будут влиять на те решения, которые будут приняты по замороженным активам.

"Здесь собрались финансисты, юристы, политики. Им всем предстоит принять решение. Оно не простое, оно сложное, но оно неизбежно и нужно как можно быстрее", - заявил Кулеба.

При этом он добавил, что передачи одних доходов от российских активов будет недостаточно, поэтому нужно комплексное решение.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины . Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмигаль 3 января заявил, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению вопроса о направлении замороженных на Западе активов России на восстановление Украины.

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