Украина не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ, - Данилов
Украинские войска не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью испанской газете ABC.
"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS - ред.) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", - сказал Данилов.
Он отметил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.
ATACMS для Украины
Западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. В Сенате Соединенных штатов Америки призвали Джо Байдена передать нашей стране ракеты, впрочем, Белый дом был сдержан в своих заявлениях. Там утверждают о продолжении дискуссий относительно передачи снарядов.
Как писало NBC News, во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить эту информацию.
Согласно данным The Washington Post, Украина может получить ракеты ATACMS, которые вооружены кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Согласно описанию в СМИ, существует три версии ракет о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.
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