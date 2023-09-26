Украина не будет использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ, - Данилов

Украинские войска не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью испанской газете ABC .

"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS - ред.) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", - сказал Данилов.

Он отметил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

ATACMS для Украины

Западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. В Сенате Соединенных штатов Америки призвали Джо Байдена передать нашей стране ракеты, впрочем, Белый дом был сдержан в своих заявлениях. Там утверждают о продолжении дискуссий относительно передачи снарядов.

Как писало NBC News, во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить эту информацию.

Согласно данным The Washington Post, Украина может получить ракеты ATACMS, которые вооружены кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Согласно описанию в СМИ, существует три версии ракет о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.