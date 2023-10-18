Україна використала ракети ATACMS та отримала від США всі танки Abrams: новини за 17 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ проводили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Північного та Первомайського. Також вони продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

За даними британської розвідки, Авдіївка є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їх ширшої мети взяття контролю над Донецькою областю. Російська атака, швидше за все, буде здійснена за допомогою кількох бронетанкових батальйонів, які спробують оточити місто.

Деталі операції DRAGONFLY по враженню аеродромів у Бердянську та Луганську

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах

Останніми днями невелика кількість ракет була таємно відправлена в Україну. Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

ATACMS себе показали. Головне про високоточні ракети від США, які вже в Україні

Ракети ATACMS є високоточним засобом ураження цілей на відстані до 300 км. На озброєнні ЗСУ вони здатні розв'язати задачі знищення ППО, аеродромів, військових баз у глибокому тилу ворога.

Ворог буде переміщуватися: Ігнат про наслідки ударів ATACMS

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після ударів ракетами ATACMS ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в Росії.

ЗМІ дізналися, скільки ракет ATACMS США передали Україні

"За останні кілька днів в Україну поставили менше дюжини (12 - ред.) ракет (ATACMS - ред.)", - наводить Associated Press слова неназваного чиновника.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS з дальністю дії до 160 км

"США нещодавно поставили Україні ракети ATACMS з дальністю дії до 100 миль (160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу в захисті своєї території від жорстокого вторгнення Росії", - заявила прессекретар Ради нацбезпеки при Білому домі Едріен Вотсон

Нічна атака "Шахедів": в Одесі уламки збитих БПЛА впали на яхт-клуб

В Одесі силами та засобами протиповітряної оборони були збиті всі шість дрони-камікадзе, якими війська РФ атакували місто цієї ночі.

Уламки ворожих цілей упали в районі яхт-клубу, внаслідок чого є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. Зокрема, школи вітрильного спорту, ангару та декількох цивільних плавзасобів. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Радбез ООН відхилив резолюцію РФ із закликом до перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

У проєкті резолюції пропонувалося закликати до негайного гуманітарного припинення вогню та засудити будь-яке насильство та акти тероризму щодо цивільних осіб, але згадки терористичних угруповань не було.

За російську резолюцію, яка не засуджує дії терористів ХАМАС, проголосували п'ять країн-членів Радбезу за необхідного мінімуму в дев'ять голосів. Проти були чотири країни, шість утрималися.

НАБУ оголосило нардепа Дубневича у розшук через справу про розкрадання газу

Нагадаємо, Дубневич протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд гривень.

Зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу, - Кулеба

До створеного за ініціативи України Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 59 іноземних компаній із 23 країн світу. Глава МЗС назвав такий Альянс "конкретними зобов'язаннями" з боку іноземних підприємств разом з українською стороною створювати необхідне озброєння.

Європарламент погодив створення Українського фонду на 50 млрд євро

Євродепутати проголосували за вдосконалену пропозицію щодо виділення 50 млрд євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у період 2024-2027 років.

Для ухвалення остаточного рішення повинні пройти переговори з країнами-членами ЄС.

Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams

Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден.

Про це у коментарі "Голосу Америки" заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл.