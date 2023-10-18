Украина использовала ракеты ATACMS и получила от США все танки Abrams: новости за 17 октября

Война России против Украины: последние новости

ВСУ проводили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького, Северного и Первомайского. Также они продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

По данным британской разведки, Авдеевка является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели взятия контроля над Донецкой областью. Российская атака, скорее всего, будет осуществлена с помощью нескольких бронетанковых батальонов, попытающихся оцепить город.

Детали операции DRAGONFLY по впечатлению аэродромов в Бердянске и Луганске

Состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов.

Украина впервые использовала ракеты ATACMS для удара по оккупантам

В последние дни небольшое количество ракет было тайно отправлено в Украину. Журналисты уточняют, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

ATACMS себя показали. Главное о высокоточных ракетах от США, уже в Украине.

Ракеты ATACMS представляют собой высокоточное средство поражения целей на расстоянии до 300 км. На вооружении ВСУ они способны решить задачи уничтожения ПВО, аэродромов, военных баз в глубоком тылу врага.

Враг будет перемещаться: Игнат о последствиях ударов ATACMS

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что после ударов ракетами ATACMS враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошел "хлопок" на аэродромах в России.

СМИ узнали, сколько ракет ATACMS США передали Украине

"За последние несколько дней в Украину поставили меньше дюжины (12 – ред.) ракет (ATACMS – ред.)", - приводит Associated Press слова неназванного чиновника.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью действия до 160 км.

"США недавно поставили Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 100 миль (160 км – ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа в защите своей территории от жестокого вторжения России", - заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности при Белом доме Эдриен Уотсон.

Ночная атака "Шахедов": в Одессе обломки сбитых БПЛА упали на яхт-клуб

В Одессе силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все шесть дроны-камикадзе, которыми войска РФ атаковали город этой ночью.

Обломки вражеских целей упали в районе яхт-клуба, в результате чего разрушены и повреждены гражданские объекты. В частности, школы парусного спорта, ангара и нескольких гражданских плавсредств. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС

В проекте резолюции предлагалось призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня и осудить какое-либо насилие и акты терроризма в отношении гражданских лиц, но упоминания террористических группировок не было.

За российскую резолюцию, не осуждающую действия террористов ХАМАС, проголосовали пять стран-членов Совбеза при необходимом минимуме в девять голосов. Против было четыре страны, шесть воздержались.

НАБУ объявило нардепа Дубневича в розыск из-за дела о хищении газа

Напомним, Дубневич в течение 2013-2017 годов организовал схему для кражи газа подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на сумму более 2,1 млрд. гривен.

Оружие из Украины будут производить около 60 компаний из 23 стран мира, - Кулеба

К созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира. Глава МИД назвал такой Альянс "конкретными обязательствами" со стороны иностранных предприятий вместе с украинской стороной создавать необходимое вооружение.

Европарламент согласовал создание Украинского фонда на 50 млрд евро

Евродепутаты проголосовали за усовершенствованное предложение по выделению 50 млрд евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.

Для окончательного решения должны пройти переговоры со странами-членами ЕС.

Украина получила от США все обещанные танки Abrams

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams американского производства, которые обещал передать военным президент США Джо Байден.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.