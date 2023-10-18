Украина использовала ракеты ATACMS и получила от США все танки Abrams: новости за 17 октября

США недавно поставили Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 100 миль, а также все обещанные танки Abrams.
РБК-Украина собрала главные новости за 17 октября.
ВСУ проводили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького, Северного и Первомайского. Также они продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.
По данным британской разведки, Авдеевка является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели взятия контроля над Донецкой областью. Российская атака, скорее всего, будет осуществлена с помощью нескольких бронетанковых батальонов, попытающихся оцепить город.
Состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов.
В последние дни небольшое количество ракет было тайно отправлено в Украину. Журналисты уточняют, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).
Ракеты ATACMS представляют собой высокоточное средство поражения целей на расстоянии до 300 км. На вооружении ВСУ они способны решить задачи уничтожения ПВО, аэродромов, военных баз в глубоком тылу врага.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что после ударов ракетами ATACMS враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошел "хлопок" на аэродромах в России.
"За последние несколько дней в Украину поставили меньше дюжины (12 – ред.) ракет (ATACMS – ред.)", - приводит Associated Press слова неназванного чиновника.
"США недавно поставили Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 100 миль (160 км – ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа в защите своей территории от жестокого вторжения России", - заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности при Белом доме Эдриен Уотсон.
В Одессе силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все шесть дроны-камикадзе, которыми войска РФ атаковали город этой ночью.
Обломки вражеских целей упали в районе яхт-клуба, в результате чего разрушены и повреждены гражданские объекты. В частности, школы парусного спорта, ангара и нескольких гражданских плавсредств. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
В проекте резолюции предлагалось призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня и осудить какое-либо насилие и акты терроризма в отношении гражданских лиц, но упоминания террористических группировок не было.
За российскую резолюцию, не осуждающую действия террористов ХАМАС, проголосовали пять стран-членов Совбеза при необходимом минимуме в девять голосов. Против было четыре страны, шесть воздержались.
Напомним, Дубневич в течение 2013-2017 годов организовал схему для кражи газа подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на сумму более 2,1 млрд. гривен.
К созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира. Глава МИД назвал такой Альянс "конкретными обязательствами" со стороны иностранных предприятий вместе с украинской стороной создавать необходимое вооружение.
Евродепутаты проголосовали за усовершенствованное предложение по выделению 50 млрд евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.
Для окончательного решения должны пройти переговоры со странами-членами ЕС.
Украина получила 31 танк M1A1 Abrams американского производства, которые обещал передать военным президент США Джо Байден.
Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.
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