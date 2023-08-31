Україна виконала зобов’язання перед МВФ про реформу Оператора ГТС

Що передбачає закон

Документ передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи:

передачу частки ТОВ "Оператор ГТС України" в управління безпосередньо державі (в особі Міністерства енергетики України) шляхом приєднання АТ "МГУ" до ТОВ "Оператор ГТС України",

призначення першої незалежної наглядової ради в ТОВ "Оператор ГТС України", яка буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу ТОВ "Оператор ГТС України".

Крім того, закон встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України.

Меморандум з МВФ

У Меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання:

запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператора ГТС України" відповідно до узгодженої цільової моделі - до кінця 2 кварталу 2023 року;

- передати корпоративні права ТОВ "Оператор ГТС України" від АТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства енергетики України, а також прийняти новий статут ТОВ "Оператор ГТС України", редакцію якого розроблено та погоджено із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства - до кінця липня 2023 року;

- провести відбір та призначити наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України" - до кінця жовтня 2023 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо управління об'єктами державної власності. Відтепер мораторій на проведення конкурсів під час воєнного стану не застосовується до наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України"