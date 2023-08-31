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Украина выполнила обязательство перед МВФ о реформе Оператора ГТС

Фото: Обязательства перед МВФ выполнены в части реформы Оператора ГТС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы Украины. Эти меры предусмотрены Меморандумом и Международным валютным фондом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №9311-1.

Что предусматривает закон

Документ предусматривает введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы:

  • передачу части ООО "Оператор ГТС Украины" в управление непосредственно государству (в лице Министерства энергетики Украины) путем присоединения АО "МГУ" к ООО "Оператор ГТС Украины",
  • назначение первого независимого наблюдательного совета в ООО "Оператор ГТС Украины", который будет ответственен за назначение руководителя и/или членов исполнительного органа ООО "Оператор ГТС Украины".

Кроме того, закон устанавливает предохранители, обеспечивающие выполнение Украиной взятых на себя обязательств по реформе корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины.

Меморандум с МВФ

В Меморандуме с МВФ от 24 марта 2023 года украинские власти взяли на себя обязательства:

  • запустить корпоративную реструктуризацию ООО "Оператора ГТС Украины" в соответствии с согласованной целевой моделью - до конца 2 квартала 2023 года;
  • - передать корпоративные права ООО "Оператор ГТС Украины" от АО "Магистральные газопроводы Украины" в Министерство энергетики Украины, а также принять новый устав ООО "Оператор ГТС Украины", редакция которого разработана и согласована с Секретариатом Энергетического Сообщества - до конца июля 2023;
  • - провести отбор и назначить наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" – до конца октября 2023 года.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в постановление об управлении объектами государственной собственности. Теперь мораторий на проведение конкурсов во время военного положения не применяется к наблюдательному совету ООО "Оператор ГТС Украины"

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